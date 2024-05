Playoff, l’ultimo dei 16 posti è per la Medilav Monserrato e Calasetta star di Master e Ultra 

Ultima giornata (dopo l’infrasettimanale) per gli Over della Libertas Caam. Definite le sedici squadre che disputeranno i playoff. La Medilav guadagna l’ultimo posto utile per gli spareggi. Penultima giornata invece della seconda fase nei Master e negli Ultra, dove Asso Arredamenti Monserrato e Calasetta Turisport la fanno ancora da padroni.

Nell’anticipo del venerdì il Santiago ne fa quattro alla Thermomax e blinda il secondo posto degli Over alle spalle della De Amicis, vittoriosa per 6-2 sull’Aek Kasteddu. La terza piazza è del Bar Dessì, grazie anche al 2-1 sulla Toti Lounge Bar, che chiude undicesima. Ko invece il Kalagonis (2-1 con il Real Cocciula) che non mette in discussione il quarto posto. Questo poker di squadre accederà ai quarti dei playoff senza passare dalla fase A (dalla nona alla sedicesima) e dalla seconda fase (dalla quinta all’ottava qualificata). Vince ancora il Cagliari 2007 sui Mappet (2-0) e conferma il quinto posto (già in cassaforte), mentre il New Bar Mexico cede per 2-1 al Genneruxi Remax Mistral, tredicesimo a quaranta punti con l’Aek Kasteddu. La sconfitta contro il Barracca Manna (3-2) non è sanguinosa per la Jupiter, che tiene a distanza i Kaproni (ottavi), vittoriosi col Maracalagonis per 4-3. La Crescenzi Sport coglie il suo terzo successo stagionale, ma l’1-0 sull’Acp Generali Cagliari Porto non serve ad abbandonare il penultimo posto. La sconfitta invece taglia definitivamente fuori i biancoverdi dagli spareggi. Era la sfida decisiva per Medilav e Gli Incisivi, partita di cartello dell’ultima giornata: l’ha spuntata la Medilav, con un pareggio che esclude Gli Incisivi dai playoff.

Monserrato e Calasetta

Quaterna sul Deximu dell’Asso Arredamenti nella sesta giornata dei playoff dei Master. Inseguono La Bottega del Sughero (1-0 sul Serbariu) e il Flamengo, vittorioso per 3-1 sulla Jasp Rassu Spedizioni. Arriva la prima vittoria dei Colonial Fruits (2-1 sull’Is Morus Relais Genuis). Negli Ultra il settimo turno ha consacrato il Calasetta Turisport, che si aggiudica lo scontro diretto (2-1) sulla Fly Divani Monserrato. Sale il Panificio Genuis, grazie al 3-1 sugli Old Boys, mentre il Brancaleone si impone per 2-0 sul Cagliari 2020. Ha riposato la Lewis Room. In settimana si disputerà l’ultimo turno, sabato le semifinali.

RIPRODUZIONE RISERVATA