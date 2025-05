Playoff, l’Esperia  in gara3 a Roma: adesso o mai più 

Con una prova d’orgoglio, giovedì la Confelici Carni Cagliari ha rimesso in piedi la serie contro la Carver Roma. E oggi, alle 18.30, si gioca l’accesso alla semifinale playoff della Serie B Interregionale. Al PalaCarver andrà in scena Gara 3: dentro o fuori, ma con un’Esperia che ha tutte le carte in regola per provarci fino in fondo.

La sconfitta di Gara 1 (-18) sembrava aver segnato un solco profondo, ma i rossoblù hanno saputo reagire da grande squadra: nella partita disputata tre giorni fa a Monte Mixi è arrivata una vittoria a tratti sofferta ma pienamente meritata: 75-72 il finale, al termine di 40 minuti condotti con personalità. Una risposta forte, arrivata nonostante un contesto tutt’altro che semplice: Potì è ancora fermo ai box, Cabriolu gioca stringendo i denti per un problema alla spalla, Bartolozzi è appena rientrato da un’operazione al menisco e anche Locci non è al meglio. Eppure la squadra di coach Federico Manca ha trovato dentro di sé energie fisiche e mentali sorprendenti, trascinata dai 26 punti di uno strepitoso Giordano, ma anche dal contributo fondamentale di tanti giocatori locali. Su tutti Picciau, anima della panchina e leader adrenalinico nei momenti più delicati.

Ora serve un ultimo sforzo. La Carver è squadra fisica, intensa, esperta, e lo ha dimostrato in Gara 1. Ma l’Esperia ha dimostrato di saper rispondere, con le armi della determinazione, della compattezza difensiva e di un talento che, quando acceso, può fare la differenza. Giocare a Roma non sarà semplice: il PalaCarver è un campo caldo, tradizionalmente ostico, ma nulla è già scritto. La posta in palio è altissima, ma anche la fiducia cresce: la semifinale non è un’utopia.

Serie C

Sfida decisiva anche in Serie C Unica maschile, con la Gara 3 tra Innovyou Sennori e Coral Alghero in programma oggi alle 18 al Palasport di Sorso. La serie è sull’1-1 dopo il clamoroso colpo casalingo della Coral in Gara 2, firmato dai 31 punti di Sahud. Sennori resta favorita, ma dovrà reagire alla prima sconfitta stagionale dopo mesi di dominio.



