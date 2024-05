Playoff, la Virtus  perde ma va avanti 

Civitanova B. 75

Virtus Cagliari 62

Feba Civitanova : Streni 4, Pafnufnik 17, Sciarretta 9, Severini 9, Angeloni 5, Binci 7, Contati ne, Cesareo ne, Jaworska 9, Pelliccetti 15, Lazzarini ne. Allenatore Melappioni

Virtus Cagliari : Lussu 6, Vargiu 8, Lucchini 9, Gallus, Pasolini, Corda 13, J. Valtcheva, Rabchuk 11, Podda 3, Pellegrini Bettoli 2, D. Valtcheva 8, Anedda 2. All. Staico

Parziali : 17-23; 33-34; 56-52



Dopo il +19 maturato nel match d’andata al PalaRestivo, il -13 incassato a Civitanova Marche basta e avanza alla Virtus Cagliari per staccare il pass verso il prossimo ostacolo nella complicatissima rincorsa alla promozione in A2 Femminile, ovvero la prima classificata della B regionale lombarda (nuovo turno articolato su andata e ritorno).

In casa della Feba, le cagliaritane partono meglio (+6 al 10’) e viaggiano anche a ridosso della doppia cifra di vantaggio nel corso del secondo periodo (28-19).

La squadra di coach Staico amministra senza apparenti problemi in un terzo quarto trascorso per larga parte in vantaggio. Nel finale, l’orgoglio delle marchigiane propizia una rimonta a perdifiato guidate da Pelliccetti e Pafnufnik. L’assalto, però, si rivela tardivo, e la Virtus stringe i denti e guadagna il passaggio del turno.



