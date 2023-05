Playoff: Jasnagora al terzo turno 

La Jasnagora vince il derby contro la Mediterranea e si qualifica al terzo turno dei playoff di A2 femminile. Decisivo lo splendido gol di Florencia Ogara a meno di 2’ dalla sirena per l’1-0 finale al PalaConi in favore della squadra allenata da Argento. Prima sono protagoniste i portieri, Muggironi per la Med e Radu per la Jasna, che tengono bloccato sullo 0-0 il risultato. La traversa nega il vantaggio a Ogara già nel primo tempo, mentre nella ripresa l’espulsione di Mendes per proteste al 7’ cambia il match. La Mediterranea resiste due minuti in inferiorità numerica, ma senza la sua giocatrice migliore fatica a rendersi pericolosa. La Jasna invece insiste e sul finale trova il gol decisivo con un tiro al volo di Ogara. Termina la stagione della Mediterranea, prosegue quella della Jasnagora, ancora in corsa per la Serie A. Ora le cagliaritane affronteranno l’Atletico Foligno, che ha battuto 5-1 il Pucetta: l’andata domenica a Sestu, il ritorno il 28 maggio in trasferta. Chi vince si qualifica alle Final Four che decreteranno la squadra promossa in Serie A femminile.

Playout

Il 360 GG tornerà in campo sabato a Sestu per l’andata del playout di Serie A contro l’Italservice Pesaro. Calcio d’inizio alle 19, il ritorno a Pesaro il 27 maggio. In C1, il playout si disputerà tra il Parco Cross Città di Serrenti e l’Oristanese, che ha avuto la meglio per 8-5 nello spareggi contro la Dym Sport disputato sabato a Serramanna.

