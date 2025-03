Playoff in A3M con San Donà-Cus  e Acqui-Sarlux 

Spetta al Cus Cagliari alzare il sipario sui playoff della serie A3 di volley. Al Pala Barbazza di San Donà di Piave si gioca oggi, alle 17, l’anticipo dell’andata dei quarti di finale. Tutte le altre partite, compresa Acqui Terme-Sarroch sono in programma domani. Si incrociano ancora i destini della Personal Time San Donà e del Cus Cagliari, rispettivamente primo e ottavo nella regular season, conclusa domenica scorsa con le due squadre di fronte al Pala Pirastu e la vittoria dei veneti per 3-0. Il Cus arriva da cinque sconfitte consecutive e i precedenti, compresi i playoff della scorsa stagione, hanno sempre dato ragione al San Donà. Che ha il suo asso nella manica in Giannotti, colui che risolve le situazioni più delicate.

Per la prima volta ai playoff c’è la Sarlux Sarroch, che domani alle 15,30 affronta l’Acqui Terme al Palazzetto di Valenza. Anche se la squadra piemontese ha concluso al terzo posto la prima fase (Sarroch al sesto) la partita è certamente aperta a ogni pronostico. Sarroch vinse 3-0 il match di andata e nel ritorno sfiorò l’impresa facendosi rimontare due set perdendo al tie break. Acqui Terme in casa ha sempre vinto, solo in due circostanze ha ceduto un punto. Interessante il duello tra Dimitrov e il martello di casa Petras.

Serie B

La Capo d’Orso Palau non può più sbagliare se vuole restare agganciata alla zona playoff di B1 femminile. A cominciare da stasera, sul campo non tra i più semplici del Novara, squadra di centroclassifica.

In B2 è atteso oggi a Venegono, contro il Pusterla 1880, formazione che lotta per non retrocedere, il riscatto della Pan Alfieri dopo due sconfitte che l’hanno allontanata dalle prime piazze. Derby a Ossi, al Palazzetto (ore 16) si sfidano La Smeralda e Audax Quartucciu, con obiettivi diversi. La prima per sistemarsi in una posizione di assoluta tranquillità, l’Audax per chiudere in modo dignitoso un campionato sfortunato. Gioca in casa il Garibaldi La Maddalena che al Palazzetto di Via Lamarmora (ore 14,15) sfida il Brugherio.

Anche la Pallavolo Decimomannu cerca un finale di campionato onorevole. Oggi al Palazzetto (ore 15,30) affronta la Lazio.

RIPRODUZIONE RISERVATA