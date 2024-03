Playoff, Ferrini e Torres conquistano la “bella” 

La C Unica ha la sua prima semifinalista: è Sennori, che concede il bis contro Alghero e avanza al turno successivo, dove troverà una tra Antonianum e Olimpia (quartesi avanti nella serie, gara 2 in programma giovedì). Successi esterni, invece, per Ferrini e Sant’Orsola, che riportano la serie tra le mura amiche per la “bella” di sabato prossimo.



Calasetta-Ferrini Q. 60-80

Il Veliero Calasetta : D. Zucca ne, Porricino ne, Pipiciello 5, S. Zucca 7, Werlich 8, L. Vigo 10, Salis 5, Ivaldi 6, D. Vigo, Mattana 4, Barreiro 7. Allenatore Frisolone

F. Delogu Legnami Quartu : Arena, Graviano 14, Sarritzu 2, Saba 4, Vadilonga ne, Pedrazzini 12, Pisu, Samoggia 24, Fois 8, Madau, Salone 14, Marras 2. Allenatore Cocco

Parziali : 15-15; 29-44; 44-64

Sant’Orsola-Torres 65-74

Sant’Orsola Sassari : Bergdolt 8, Gueye, Manca 5, Puggioni 9, Serra 7, Aroni, Desole 9, Fara, Usai ne, Scanu Manunta 10, Fancello 3, Carta 14. All. Porcu

Sef Torres : Raffo 3, Biolchini 3, Basoli, Tanda 6, M. Piredda 3, N. Pisano 16, Vargiu 13, S. Piredda 7, R. Pisano 23, Panai ne. All. Carlini

Parziali : 12-23, 32-43; 47-58 ..

Dinamo Ac.-Sennori 78-97

Dinamo Academy Alghero : Macciocu, Angius 4, Denti 1, Giua 4, Pitirra 5, S. Casu 8, Vasselli 22, E. Casu 20, Barabino 2, Figus, Pompianu 10, Cubeddu 2. Allenatore Mura

Innovyou Sennori : Melis, Nieddu 3, Cordedda 20, Corrias, Cherchi 2, M. Piras 6, Merella 17, Tola 10, Pisano 16, Bertolini 3, Hubalek 20, Medda. Allenatore G. Piras

Parziali : 6-22; 36-50; 62-79

