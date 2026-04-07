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08 aprile 2026 alle 00:35

Playoff e salvezza, nel girone B via al rush finale 

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Chiusa da tempo la corsa verso l’Eccellenza, con una squadra (l’Alghero) capace di dominare il torneo sin dall’inizio, restano poche caselle da assegnare nel girone B di Promozione. Anche un posto per i playoff è già sicuro, mentre ancora sono da stabilire quali saranno le squadre che si piazzeranno dal terzo al quarto posto e quelle che retrocederanno e parteciperanno agli spareggi per non scendere in Prima categoria.

Detto dei catalani, che da tre giornate giocano solo per battere i record (hanno conquistato 87 punti in 31 partite vincendo 28 volte e pareggiando in tre occasioni, hanno segnato 98 reti subendone 21), anche il Bonorva è sicuro della sua posizione (la seconda) avendo 70 punti e 14 di vantaggio sulla terza in classifica a tre gare dal termine del campionato. Così gli ultimi 270’ saranno uno sprint tra Ozierese, Coghinas, Luogosanto, Usinese e Arzachena per conquistare l’ultimo gradino del podio e il quarto posto, ultimi utili a giocare i playoff.

L’Ozierese parte favorita avendo 56 punti, quattro in più rispetto a Coghinas e Luogosanto, dunque è a un passo dal garantirsi gli spareggi: sarà determinante lo scontro diretto di domenica in casa del Coghinas. L’Usinese a quota 49 e l’Arzachena a 48 non possono più sbagliare un colpo: per sperare di arrivare quarti devono vincere sempre e sperare che qualcuna davanti sbagli qualche partita.

In coda il Tuttavista è retrocesso già da qualche gara. Attendono di essere occupati altri due posti destinati alla retrocessione diretta e ulteriori due che riguarderanno le formazioni costrette a giocare i playout. Prima delle squadre salve al momento è il Li Punti a quota 36. Dietro, a -3, sgomitano Stintino e Bosa, a oggi costrette a giocare tra loro lo spareggio, mentre l’Atletico Bono (28 punti) e Ghilarza (27) sarebbero retrocesse. Queste ultime due squadre in sostanza devono recuperare in sole tre partite rispettivamente 6 e 5 punti solo per accedere agli spareggi: situazione complicata, anche se la sfida senza appello di domenica tra Ghilarza e Li Punti potrebbe in qualche modo dare qualche speranza ai padroni di casa mentre il Bono ospiterà un Perfugas più o meno tranquillo. Più complicate le gare di Stintino, che giocherà a Usini, e Bosa, impegnato ad Arzachena.

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