Playoff e salvezza, lotta apertissima 

Col Monastir a un solo punto dall’Eccellenza, nel girone A di Promozione i riflettori ora sono puntati sulla lotta playoff e sulla salvezza. La squadra di Marcello Angheleddu sta letteralmente dominando. Ha vinto 21 delle 27 partite giocate senza mai perdere e ha accumulato un vantaggio di ventuno punti sul Castiadas a sette giornate dalla chiusura dei giochi. Dietro alla capolista è bagarre, c’è grande equilibrio. Il Castiadas ha un leggero vantaggio (+4) sul Terralba, tallonato da Cus Cagliari (-1), Tortolì (-3), Pirri e Guspini (-4). In coda è matematicamente retrocesso il Gonnosfanadiga, la Verde Isola è in ripresa ma la zona playout dista undici lunghezze. In pericolo anche la Gialeto, a meno sei dagli spareggi salvezza. In questa lotta per la permanenza nella categoria sono coinvolte anche altre otto squadre: dall’ottavo al quindicesimo posto c’è un margine di cinque punti. Quattordicesima e quindicesima classificata disputeranno i playout.

Nel girone B è coinvolgente la lotta al vertice: Nuorese e Usinese, appaiate in cima, hanno sul collo il fiato dell’Alghero, a -1. Intanto i barbaricini hanno festeggiato le trecento presenze in maglia verdazzurra del capitano Fabio Cocco. «Sono molto legato ai colori verdazzurri», dice il giocatore, «ho raggiunto un bel traguardo. Spero di poter giocare tante altre partite con questa maglia e chiudere qua la carriera. Il campionato? Molto difficile ed equilibrato. Ci aspettano sette finali». Anche nelle retrovie è tutto da decidere: le ultime sei della classe sono racchiuse in soli cinque punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA