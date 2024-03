Playoff e salvezza, le sarde in campo 

Caccia ai punti playoff e salvezza per le squadre sarde impegnate oggi nella nona giornata di ritorno del campionato di Serie D (girone G). Fischio d’inizio alle 14.30 su tutti i campi, negli ultimi due turni nessuna ha centrato il successo.

Sarrabus-Ogliastra

La Costa Orientale Sarda fa visita alla Flaminia Civita Castellana. Dirige l’incontro Roberto De Stefanis della sezione di Udine. Per gli uomini del tecnico Francesco Loi, che non vincono da tre turni, è una trasferta impegnativa su un campo ostico dove i laziali, in questa stagione, hanno perso una sola volta (il 15 ottobre scorso contro l’Ardea). Nurchi e compagni devono cercare di riguadagnare un posto per gli spareggi promozione, attualmente distante due lunghezze.

Nel nord

A Sassari il Latte Dolce affronta la più quotata Romana, terza della classe in compagnia del Cassino, avversario dell’Uri. Arbitra Thomas Bonci di Pesaro. La compagine di Mauro Giorico non vince in casa da oltre due mesi ma è comunque reduce da quattro risultati utili. I tre punti sarebbero fondamentali per tenere a bada le concorrenti nella corsa salvezza (i biancocelesti sono a più tre dalla linea rossa). L’ultima sconfitta esterna dei laziali è quella con l’Uri del 29 ottobre scorso.

Al “Ninetto Martinez” l’Uri ospita il Cassino. Dirige Stefano Giordano di Grosseto. Gli uomini di Massimiliano Paba vogliono riscattare la sconfitta subito marcoledì nel recupero col San Marzano. È necessario invertire la rotta dopo i sei ko nelle ultime sette partite casalinghe. I laziali sono temibili anche lontano da casa, dove hanno collezione 21 dei 44 punti totali e non perdono dal 29 ottobre.

Penultimo

Al campo di Ostia Lido il Budoni gioca con l’Ostia Mare impegnato nella lotta playoff. Dirige il match Matteo Laganaro di Genova. Nei biancocelesti è tornato in panchina Raffaele Cerbone dopo l’esonero di Mario Petrone. I galluresi sono penultimi posizione ma la zona spareggi-salvezza è a un solo punto. Lìobiettivo ora è lasciare il prima possibile la zona retrocessione. Difficile poter sperare nella salvezza diretta. Cerbone conosce bene l’ambiente e saprà quali pulsanti premere per risollevare una squadra in grande difficoltà (appena sette punti nelle ultime sedici gare).

