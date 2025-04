Playoff e playout: una stagione intera in sole due partite 

Archiviato il primo e più importante verdetto, la promozione del Budoni in Serie D, in Eccellenza il finale è ancora da scrivere: a due giornate dal termine del campionato mancano certezze su playoff, playout e retrocessione. Nell’arco dei prossimi 180 minuti nove squadre scopriranno quale sarà il loro futuro immediato e prossimo: Monastir, Tempio e Ossese ai piani alti, Taloro, Ferrini, Carbonia, San Teodoro, Alghero e Barisardo nelle retrovie. Già oggi potrebbero arrivare alcune certezze.

Partiamo dalla lotta più accesa e complessa, quella per non scendere in Promozione. Già salutati Ghilarza e Li Punti, restano da indicare i due club che giocheranno gli spareggi salvezza: al momento, vista la posizione di classifica, si sfiderebbero Barisardo (29 punti) e Alghero (30), ma le quattro squadre che stanno loro davanti non sono tranquille. Saranno fondamentali gli scontri diretti e già oggi è in programma Alghero-San Teodoro: se i padroni di casa vincessero, scavalcherebbero i rivali (ora a quota 31) e farebbero un bel passo avanti verso la conferma della categoria. Il Barisardo scende in campo a Villasimius contro una formazione che non ha più alcunché da chiedere al torneo e dunque senza particolari stimoli, ma conquistare i tre punti non sarà semplice pur essendo indispensabile vista la posizione difficile (gli ogliastrini sono terzultimi a -2 dalla salvezza diretta). Il Taloro Gavoi invece attende in casa il Ghilarza già retrocesso ed è complicato pensare che non approfitti di un turno obiettivamente favorevole: con un successo chiuderebbe i giochi.

Il Carbonia, protagonista di un buon finale, va a Iglesias per un derby dall’elevatissimo tasso di difficoltà. I padroni di casa (quinti ma fuori dai playoff) hanno già annunciato la volontà di onorare il torneo e non regalare nulla, e poi nell’ultima giornata allo Zoboli arriverà la Ferrini per un possibile vero spareggio, anche perché questo pomeriggio i cagliaritani affrontano in casa il Monastir secondo.

Proprio la squadra di Angheleddu deve vincere per conservare la posizione e accedere direttamente alla finale dei playoff, lasciando l’eventuale semifinale a Tempio (terzo a -1 da lei) e Ossese. Resta la possibilità che il distacco tra terza e quarta salga a 10 punti (attualmente è di 9): in quel caso la semifinale non si giocherebbe e non è un’ipotesi astratta: oggi i galletti giocano in casa del Li Punti retrocesso, l’Ossese a Calangianus.

