Playoff e playout: per le sarde arriva il momento verità 

Quattro giornate di sofferenza per le squadre sarde nel campionato di Serie D (girone G), con i rispettivi obiettivi ancora da raggiungere. Il tempo si riduce, le difficoltà aumentano. L’Arzachena spera di bissare la partecipazione ai playoff ripetendo l’impresa della scorsa stagione. Cos, Atletico Uri e Ilvamaddalena sono ancora coinvolte nella lotta salvezza.

Speranze promozione

Nel turno infrasettimanale giovedì scorso gli smeraldini hanno agganciato in quinta posizione Lupa Frascati e Palmese. Dopo una lunga rincorsa Sartor e compagni in questo rush finale hanno il coltello dalla parte del manico: dopo la trasferta con l’Aprilia, fanalino di coda, ci sarà lo scontro diretto proprio con la Palmese, quindi l’impegno a Nola e infine il derby casalingo con l’Ilva. Nessuna partita semplice, sono tutte avversarie bisognose di punti. La squadra di Nappi comunque gode di buona salute e questo fa ben sperare. Tra i protagonisti dell’ultimo match al “Biagio Pirina” c’è Mario Piga, giocatore di Maracalagonis, autore di una doppietta. L’ex del Cagliari è ormai un punto fisso.

Corsa salvezza

La Costa Orientale Sarda dopo una serie utile di cinque incontri ha subito due sconfitte con le prime della classe Sorrento e Paganese. Il tecnico Francesco Loi ha recriminato per alcune decisioni arbitrali, come il rigore non concesso contro la Paganese per un fallo su Nurchi, ma anche per il diverso metro di giudizio. I gialloblù avrebbero meritato almeno un punto. Il 16 aprile, a Tertenia, arriva la Lupa Frascati, poi sarà la volta di Cassino (fuori casa), Tivoli (casa) e Monterotondo (fuori).

In netta ripresa l’Atletico Uri, che ha agganciato in decima posizione la Cos. La squadra di Paba dopo il clamoroso successo con la Casertana si è imposta anche sul campo della Vis Artena. Domenica giocherà ad Angri, poi ci saranno gli ostici impegni con Sorrento (casa), Palmese (fuori) e Portici (casa). È in salute pure l’Ilva, sestultima e a tre lunghezze dalle altre due formazioni isolane coinvolte nella bagarre salvezza. Il calendario propone subito gli scontri diretti con Pomezia (casa) e Tivoli (fuori). Si chiude con Vis Artena e Arzachena.

