Playoff e playout: otto squadre per lo sprint finale  

È la giornata della verità: tutto in 90’. L’ultimo turno di Eccellenza in programma oggi alle 16 darà una risposta a tutte le domande che sinora il campionato ha lasciato in sospeso: chi disputerà i playoff? Chi sarà costretto a confrontarsi nei playout? Sono in ballo ancora otto squadre e solo la metà chiuderà la stagione questo pomeriggio.

Uno spettacolo cui potrebbe assistere da semplice spettatore il Budoni, già promosso in Serie D al termine di una corsa straordinaria in vetta durata sette mesi, non fosse che la squadra gallurese deve fare visita al Barisardo, squadra impegnata nella lotta salvezza. Dunque le altre formazioni coinvolte nell’identica battaglia guarderanno con attenzione al campo ogliastrino nella speranza che la capolista conquisti il successo. Risultato che comunque potrebbe risultare indolore per i padroni di casa in base ai risultati delle rivali. Vediamo il quadro complessivo.

La sfida di cartello nelle retrovie è senza dubbio lo scontro diretto tra Carbonia e Ferrini, entrambe appaiate a quota 32 punti come lo stesso Barisardo e il San Teodoro. Minerari e cagliaritani non possono permettersi di perdere: chi vince è salvo, chi cade giocherà gli spareggi salvezza. In caso di parità sarà necessario attendere i risultati dell’Alghero, distante una lunghezza (31) e di scena a Monastir, secondo e qualificato per i playoff (ma ancora incerto sulla posizione finale): i catalani con un pareggio sarebbero quasi costretti a giocare i playout a meno che, arrivando a pari merito con altre squadre, la classifica avulsa li premiasse; una vittoria sarebbe necessaria ma anche in questo caso la salvezza dipenderebbe dagli altri risultati. Il San Teodoro ospita il Calangianus, tranquillo a metà classifica, e spesso in queste situazioni gli stimoli fanno la differenza. Potrebbe bastare un punto, ottenerne tre garantirebbe la conferma della categoria.

Nei piani alti resta da capire se ci sarà o no la semifinale playoff fra terza e quarta classificata: perché si disputi è necessario che tra le due formazioni non ci siano più di 9 punti di distacco, e ora tra Tempio e Ossese c’è proprio quella distanza. I galletti ospitano il Villasimius e puntano a scavalcare il Monastir al secondo posto (che garantisce l’accesso diretto alla finale), i bianconeri sassaresi però giocano in casa contro il Li Punti retrocesso: il risultato sembra scontato, dunque è quasi certo che la semifinale ci sarà.

RIPRODUZIONE RISERVATA