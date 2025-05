Playoff e playout, oggi cinque partite 

Una semifinale dei playoff in Prima categoria, due gare dei playout dello stesso campionato, altrettante per gli spareggi promozione in Seconda categoria. Questo il programma odierno dei due tornei avviati ormai alla conclusione.

Dopo l’anticipo di ieri tra Thiesi e San Giorgio Perfugas (col passaggio del turno della San Giorgio, vittoriosa 2-1), oggi in Prima categoria alle 16 si giocherà il match tra Freccia Parte Montis e Baunese, gara di ritorno della seconda semifinale dopo il successo dei padroni di casa all’andata in trasferta per 2-1. In caso di parità complessiva di risultato e reti (non vale la regola del gol in trasferta) non si giocheranno i supplementari ma, per stabilire la squadra vincitrice, si tireranno direttamente i calci di rigore. Chi passa accederà alla finale che darà la graduatoria conclusiva cui attingere in caso sia necessario procedere ai ripescaggi in Prima categoria.

Alla stessa ora l’Isili sfiderà la Virtus Villamar e il Silanus il Pozzomaggiore nel ritorno degli spareggi salvezza: all’andata le partite sono finite 2-0 per la Virtus e 1-1. In questo caso se gli incontri terminassero in perfetta parità non ci sarebbero supplementari né rigori: retrocederebbe in Seconda il club piazzatosi peggio nella stagione regolare.

Infine le semifinali playoff della Seconda, turno unico: Accademia Sulcitana-Villagrande e Macomer-Sorso 1930. Chi vince (sono previsti supplementari e rigori) va in finale.

