Playoff e playout: ancora in corsa cinque formazioni  

Tre squadre ancora in corsa per centrare i playoff, altrettante per evitare i playout e salvarsi. Il girone A di Promozione domenica vivrà 90’ senza appello, con sei sfide il cui esito sarà determinante per il futuro immediato e prossimo di cinque formazioni. Grande favorita per piazzarsi al terzo posto è il Sant’Elena, mentre in coda parte avvantaggiato il Selargius.

Questione di avversari e freddi numeri. Nel primo caso i quartesi, retrocessi un anno fa dall’Eccellenza e capaci negli ultimi mesi di risalire una classifica inizialmente insoddisfacente e dunque deludente, hanno 57 punti e sono sull’ultimo gradino del podio assieme al Cus Cagliari: solo una delle due raggiungerà ai playoff il Tortolì, secondo e irraggiungibile a quota 66.

Il Sant’Elena nell’ultima giornata giocherà contro una Orrolese già retrocessa e dunque in teoria priva di stimoli, anche se lo sport è imprevedibile; dunque pare improbabile che possano sfuggire i tre punti. Il Cus dal canto suo deve fare visita proprio agli ogliastrini, che sul proprio campo chiuderanno una stagione più che positiva (tanto da averli visti al comando per alcune settimane). Un livello di difficoltà ben differente. La matematica dà ancora una chance anche al Guspini, ora quinto a -3 dalla coppia sul podio, ma la squadra del tecnico Dessì dovrebbe andare a vincere sul terreno della Tharros a Oristano e sperare che, al contempo, perdano le due rivali che le stanno davanti. Una concatenazione di eventi certamente possibile ma improbabile.

Nelle retrovie dopo il Villamassargia, retrocesso da tempo, nell’ultima giornata hanno salutato anche Atletico Masainas e Orrolese. Restano da assegnare due posti: uno per i playout e uno per la salvezza diretta. L’Idolo (36 punti) è già sicuro di giocare lo spareggio. Oggi sfiderebbe l’Uta 2020 (a quota 38), mentre resterebbe in Promozione il Selargius (40). Domenica l’Uta ospita il Calcio Pirri e per ribaltare la situazione a suo favore deve vincere e sperare che il Selargius perda in casa contro l’Arborea o quantomeno pareggi, per agganciarlo e garantirsi un ulteriore spareggio. Tra cinque giorni si saprà tutto.

