Playoff di A3M, la grande chance del Cus Cagliari 

Il Cus Cagliari per non svegliarsi da un bel sogno, la Sarlux Sarroch per allungare l’avventura. I playoff della serie A3 di volley non concedono alternative, stasera i match di ritorno dei quarti. La prima sfida di aggi è Sarroch-Acqui Terme (Palazzetto via Giotto, ore 16), più tardi a trenta chilometri di distanza, Cus Cagliari-San Donà (PalaPirastu, ore 19). Si parte dal clamoroso 3-1 con cui il Cus ha vinto sabato scorso a San Donà di Piave, e dall’analogo punteggio con il quale Sarroch è stato sconfitto a Valenza il pomeriggio successivo.

Il Cus Cagliari, lo ha ricordato in settimana il coach Simeon, deve resettare e ripartire da zero. La tensione ora è tutta sulle spalle del San Donà, primo nella regular season e finalista in Coppa Italia, che si ritrova a inseguire.

La Sarlux ha invece un solo obiettivo, allungare la sfida e decidere tutto mercoledì in gara tre a Valenza. Quanto si è visto nel match di andata è un chiaro indicatore che la sfida è più che mai aperta. Ma il gruppo di Mattioli non può commettere errori.

Serie A2 femminile

Raggiunto il primo posto nella Poule Salvezza, e la certezza della permanenza in A2, la Resinglass Olbia affronta stasera a Imola il Clai Volley. Le romagnole sono reduci dalla vittoria di Offanengo, risultato che ha consentito alla Resinglass di raggiungere la vetta della classifica.

Serie B

Oggi per la settima di ritorno della B1 femminile è in programma Capo d’Orso Palau-Trentino (Pala Andreotti, ore 15). Sarò ricordata la presidente Rosanna Arras, recentemente scomparsa. Il caso del mancato rinvio, da parte della Federazione, della partita di Novara, sabato scorso in concomitanza con il funerale, ha provocato polemiche. Il caso è finito in Parlamento.

In B2 femminile oggi gioca in casa solo la Pan Alfieri, al Pala Coni B (ore 17,30) ospita l’Orago. Le altre partite sono Agrate-Garibaldi La Maddalena, Brugherio-La Smeralda Ossi e Venegono-Audax Quartucciu. In B maschile, dopo la sconfitta di sabato scorso con la Lazio, Alberto Caredda si è dimesso dalla guida della Pallavolo Decimomannu, con lui il secondo Pino Maciocco. Panchina affidata a Bruno Pillitu, che debutta sul campo della capolista Genzano.

