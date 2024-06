playoff, Com’è felice Venezia 

VENEZIA 1

CREMONESE 0

Venezia (3-5-2) : Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko (35’ st Altare); Candela (35’ st Dembele), Busio (15’ st Lella), Tessman, Zampano, Bjarkason (35’ st Andersen); Gytkjaer (11’ st Pierini), Pohjanpalo. In panchina Bruno, Cheryshev, Ellertson, Grandi, Jajalo, Modolo, Olivieri). All. Vanoli.

Cremonese (3-5-2) : Saro; Bianchetti, Ravanelli, Antov (41’ st Quagliata); Sernicola (41’ st Ciofani), Vasquez (45’ pt Collocolo), Castagnetti, Pickel, Zanimacchia (26’ st Falletti); Bonaiuto (45’ pt Coda), Tsadjout. In panchina Federicci, Ghiglione, Jungdal, Lochoshvili, Majer, Marrone, Tuia. All. Stroppa

Arbitro : Sozza di Seregno.

Rete : 24’ pt Gytkjaer.

Venezia. Il Venezia è la terza squadra promossa in serie A dopo il Parma e il Como. Allo stadio “Penzo”, la squadra allenata da Paolo Vanoli ha battuto 1-0 la Cremonese nel ritorno della finale playoff dopo lo 0-0 dell'andata e torna così nella massima serie dopo due stagioni. La rete è stata realizzata dal danese Gytkjaer al 24' del primo tempo.

Secondo pronostico

Diversamente da un anno fa, quando il Cagliari fu promosso partendo dalla quinta posizione alla fine della stagione regolare, stavolta il Venezia ha confermato ciò che aveva fatto durante tutta la stagione, meritandosi la promozione. A sancirla è stato uno specialista come il danese Christian Gytkjaer, già grande protagonista della promozione del Monza nella stagione 2021-22. Allora sulla panchina brianzola c’era Giovanni Stroppa, che ieri è uscito sconfitto. I grigiorossi di Cremona speravano di arricchire il già robusto contingente lombardo in A (Inter, Milan, Atalanta, Monza e il Como neopromosso), ma non sono riusciti a trovare i gol che servivano.

Gli ex rossoblù

Nella festa di Venezia, retrocesso due anni fa assieme al Cagliari (che fu condannato alla B proprio al “Penzo”), ci sono anche due ex rossoblù come Nunzio Lella e Giorgio Altare. «Abbiamo fatto una stagione spettacolare e si è visto anche stasera», ha detto il difensore centrale. «Abbiamo dato l’anima, abbiamo incontrato delle difficoltà ma siamo riusciti a uscirne con la volontà di tutti, dal presidente allo staff. Questa festa è per loro, per i tifosi, hanno fatto qualcosa di incredibile». Il campionato non è stato sempre semplice, anche se alla fine il Venezia ha chiuso terzo, meritandosi il vantaggio del fattore campo nei playoff: «Dopo La Spezia ci siamo ricompattati. Sapevamo che avevamo buone potenziali per affrontare questi avversari e per vivere una serata indimenticabile come questa». Per Altare è la seconda promozione di seguito dopo quella indimenticabile di Bari, un anno fa con la maglia del Cagliari: «Non è facile vincere due su due ma è nel mio dna di bergamasco: mai mollare».

