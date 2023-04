“Play The Games”, le mini olimpiadi degli atleti speciali 

Lo sport va ben oltre l’agonismo e le vittorie. Significa rispetto reciproco, solidarietà e inclusione. E proprio sull’inclusione sono incentrati i “Play The Games Special Olympics Italia”, manifestazione iniziata il 22 aprile di cui oggi ci sarà la giornata conclusiva, che sta coinvolgendo trecento atleti, di cui duecento con disabilità intellettive.

Una manifestazione che del senso di umanità fa caposaldo, in cui i partecipanti provenienti da tutta Italia possono cimentarsi in tre discipline: la ginnastica ritmica, al Pala Pirastu in via Rockefeller, le bocce al bocciodromo di via Darwin, e la pallavolo al Pala Beatrice di Quartucciu. Basta entrare al Pala Pirastu per coglierne il senso più profondo: volti felici e motivati, accomunati dall’essere protagonisti di un momento significativo. «Faccio ginnastica ritmica ma amo anche il basket. Prima lo sport non mi piaceva, a scuola spesso non venivo coinvolta ma adesso la situazione si è ribaltata». A parlare è Federica Borla, 31 anni piemontese. Ha un sorriso vispo, occhi verdi, una maglia con scritto “Muoversi Allegramente”. E di certo l’allegria non le manca. «Sono stati giorni stupendi, non ero mai stata in Sardegna: andare nella spiaggia del Poetto è stato stupendo. Non mi scorderò mai di queste giornate».

Accanto a lei Stefania Rosas, 46 anni direttore regionale Special Olympics Italia, non nasconde la sua emozione che si traduce in un abbraccio con Federica. «Questi ragazzi sono un faro e un esempio per tutti noi», dice. «Rispetto al 2019, quando per la prima volta i Play The Games furono ospitati in Sardegna, l'affluenza è stata maggiore: siamo riusciti a coinvolgere oltre seicento persone compresi anche gli accompagnatori, le famiglie e i volontari». Quattro giornate che rimarranno per sempre nel cuore di chi ha partecipato. «Essere qui è meraviglioso», conclude Melania Chirra, 40 anni anche lei piemontese ma sarda d’azione. «Mio papà è nato a Padria, torniamo in Sardegna tutte le estati. Dal 2013 faccio ginnastica ritmica: sono sempre stata affascinata da questa disciplina in cui mi cimento con tanto impegno, allenandomi una volta alla settimana per due ore».

Atleti con e senza disabilità intellettiva, addetti ai lavori e semplici spettatori: tutti sono pronti oggi per l’ultima giornata, uniti dall’amore per la sport e dalla consapevolezza che quella che erroneamente alcuni definiscono diversità, in realtà, è una grande risorsa.