Play cercasi e nandez resta 

Completato il primo step, con passaggi obbligati tra riscatti di prestiti e chiusura di bilanci, inizia il calciomercato vero e proprio. Il Cagliari da oggi si ributterà nella mischia per completare una rosa che possa affrontare senza troppi tentennamenti la Serie A. Contatti continui tra il presidente Giulini, il ds Bonato e Ranieri, che ha sempre l'ultima parola, come per quello che, finora, è l'unico volto nuovo in rossoblù, il ghanese Ibrahim Sulemana.

Eccolo

Il mediano classe 2003, dopo le visite mediche a Villa Stuart e il contratto firmato fino al 2027 (con opzione per un quinto anno), ha affidato ai social le sue prime parole da giocatore del Cagliari: «Felicissimo di unirmi a questo fantastico club. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera. Forza Cagliari!». Sulemana sbarcherà in città per l'inizio del ritiro e si metterà a disposizione di Ranieri. Il ghanese, specialista nel recupero di palloni, sembra partire come alternativa a Makoumbou, visto che il ds Bonato ha come obiettivo principale l'acquisto di un play.

Prati nel mirino

In un Cagliari che vuole rinforzarsi, ma anche abbassare l'età media del gruppo, Bonato e Ranieri vedrebbero benissimo Matteo Prati, altro classe 2003, lanciato da De Rossi alla Spal e reduce da un Mondiale Under 20 da protagonista con gli azzurrini di Nunziata. Buon fisico (185 centimetri d'altezza), ottima tecnica di base, personalità e la capacità di spostare il pallone subito in avanti. L'ideale per Ranieri, che ha come filosofia di gioco quella di portare la palla il più velocemente possibile dalle parti dell'area avversaria. Su Prati la concorrenza non manca e la Spal, fiutando l'affare, ha sparato alto (10 milioni). Il Cagliari resta sul pezzo senza mai arretrare e spera di trovare lo spunto giusto per anticipare tutti e portare il giocatore ad Asseminello.

Lavori a centrocampo

L'arrivo di Prati non chiuderebbe le porte nella ricerca di un altro play, magari più esperto. Di certo, in casa rossoblù si pensa alla conferma di Deiola, mentre si cercano soluzioni per Viola (con una cessione anche gratuita), Lella e Kourfalidis (in rigoroso prestito). Resta in bilico Rog, che avrà il ritiro precampionato per convincere il Cagliari a puntare ancora su di lui. In vista del passaggio al 4-4-2, sulla destra spazio a Nandez (le voci di un interessamento della Juve, al momento, sembrano solo voci), mentre a sinistra si punta decisi sul ceco Jankto (Getafe).

Grandi manovre

Il lavoro per Bonato non manca. In entrata si cerca un vice Radunovic, con Aresti che tratta il rinnovo e Ciocci indirizzato a Pescara in prestito. Per la difesa, caccia a un'alternativa ad Azzi a sinistra (magari il sampdoriano Augello) e un centrale difensivo da affiancare a Dossena, con Goldaniga in uscita. Davanti, poi, partiti Millico, Falco e Prelec, sono rimasti solo Mancosu, Lapadula, Luvumbo e Pavoletti. Confermatissimi i primi tre, si aspetta un incontro per capire il futuro del capitano. Piace il doriano Gabbiadini. Ci sarebbe anche Pereiro, ma Gaston a Cagliari sarà solo di passaggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA