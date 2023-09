Platone svelato nell’opera di Zedda  

Pochi filosofi come Platone hanno esercitato un’influenza decisiva sul pensiero occidentale, e pochi scritti sono stati studiati, e interpretati come i suoi celebri Dialoghi. Tra tutti il Timeo, vera e propria “enciclopedia dell’antichità”, e primo trattato cosmologico, ha esercitato un’influenza senza pari sulla scienza, sulla filosofia e sulla cultura occidentale dei successivi due millenni.

Il Timeo, (insieme al Crizia), è il dialogo che ha dato origine al celebre mito di Atlantide a cui sono stati dedicate alcune migliaia di libri e le più svariate e fantasiose interpretazioni.

Possono racchiudere ancora delle sorprese gli scritti di Platone? Cosa ha da dirci oggi il Filosofo ateniese?

Nel libro - “Decodificando Platone. Saggio sulla Cosmologia di Platone”- Agorà Nuragica 2023 - lo studioso autodidatta di archeoastronomia nuragica, l’isilese Mauro Peppino Zedda, ci svela l’equivoco millenario di cui è stata oggetto la cosmologia di Platone, ovvero l’idea veicolata dagli interpreti per più di due millenni (a partire dal suo allievo Aristotele, fino agli studiosi contemporanei) che la Terra fosse firma al centro dell’universo.

Timeo

A partire da un passaggio tanto celebre quanto frainteso del Timeo, e da un’intuizione datata dall’autore al 10 ottobre 2020, Zedda ricostruisce dalle fondamenta l’interpretazione corrente della cosmologia di Platone, ci svela cosa sia il moto sapientissimo di cui ci parla l’Ateniese e demolisce un paradigma interpretativo consolidato da millenni.

La «… Terra, nostra nutrice, costretta intorno all'asse che si distende per l'universo, dio la fece guardiana e operatrice della notte e del giorno, prima e antichissima delle divinità nate dentro il cielo»

Ma lasciamo al lettore il piacere di immergersi negli indizi che Platone ha disseminato in tutta la sua opera e nella vexata quaestio che ha impegnato filosofi e astronomi per due millenni, da Aristotele a Cicerone, dall’astronomo Schiapparelli al sommo platonista Conford.

Originalissima l’interpretazione di Zedda del mito di Atlantide, suffragata da una puntuale analisi aritmetica dei cicli cosmici connessi e la scoperta che al Filosofo ateniese si debba la prima intuizione e descrizione compiuta del fenomeno della precessione degli equinozi.

Prefazione

Il libro reca la prestigiosa prefazione di Franco Ferrari, ordinario di storia della filosofia antica presso l’Università di Pavia, il quale riconosce l’intelligenza e la ricchezza di idee originali di Zedda e la freschezza, ormai sconosciuta ai platonisti di professione, con la quale lo studioso isilese si è accostato alla cosmologia platonica. La formazione da autodidatta di Zedda costituisce, secondo Ferrari, non un limite ma una ricchezza.

Una reinterpretazione capitale – quella di Mauro Zedda - del pensiero cosmologico di Platone. Da oggi, il Maestro del Maestro di color che sanno può considerarsi il primo ad aver compreso l’origine del giorno e della notte, ad aver descritto il fenomeno della precessione degli equinozi e, soprattutto, ad aver intuito – per la prima volta nella storia dell’umanità - che la Terra non è ferma. Una verità oggi evidente, ma al tempo troppo dirompente per poter essere disvelata esplicitamente e pertanto nascosta tra le righe dei Dialoghi.

Un equivoco millenario finalmente svelato. Il libro costituisce, senza tema di smentita, una pietra miliare nell’astronomia culturale e nella storia del pensiero scientifico occidentale; la cosmologia di Platone, mi piace pensare, costituisce il vero punto d’inizio di un’avventura intellettuale che attraverso giganti come Copernico, Galilei, Newton e Einstein, approderà alla visione attuale dell’universo.

