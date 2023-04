Platone, mito da tutto esaurito 

Tutti in piedi per Guardare Oltre nell’aula magna del Leonardo Da Vinci. È stato un successo di pubblico e critica per il Platone da tutto esaurito dell’istituto superiore. Dall’incontro di anime, sensibilità, competenze ed esperienze del liceo classico e il liceo artistico, con la collaborazione delle allieve della scuola di danza Ballerina, è nato uno spettacolo dove ognuno ha dato il meglio di se, a giudicare dalla standing ovation finale. I ragazzi hanno portato in scena con le parole, il corpo e i movimenti, la voce, le scenografie e le musiche l’amore, la politica, la conoscenza e la virtù secondo Platone, rielaborando i miti del filosofo e attualizzandoli. A conclusione, il discorso di un talentuoso Socrate. Il liceo classico si è concentrato sulle parole e i testi, sullo sfondo, le dinamiche scenografie realizzate dai ragazzi della quinta del liceo artistico, supportati nel lavoro dai docenti Rossana Fancello e Rosario Agostaro.

Protagonisti

Ad accompagnare la narrazione, le danze delle allieve di Barbara Agus, della scuola Ballerina. Rossana Cannas, 18 anni di Ilbono, spiega come si è sviluppato il lavoro: «Con la professoressa Lai abbiamo tradotto, analizzato e commentato alcuni dialoghi di Platone. Abbiamo scelto di rappresentare i tre più significativi, Simposio, Fedro e Protagora, perché spiegano attraverso l’immagine concetti astratti come l’amore, la nascita della politica e il concetto dell’anima. I messaggi importanti sono tanti, per me i tre capisaldi sono che l’uomo è un essere politico, che l’amore e la conoscenza sono alla base di una società virtuosa, che vive in pace».

Maria Giovanna Lai, referente del progetto, commenta: «La cosa positiva è essere riusciti a studiare in questo modo Platone, aver fatto sentire questi autori vicini. C’è stato l’incontro di tre mondi, tutti fondamentali per la riuscita dello spettacolo. Quando c’è sinergia, incontro tra competenze, esperienze e sensibilità tutto funziona meglio ed è più coinvolgente. È stato un bell’incontro, che ci ha arricchito e questo ha fatto la differenza. La nostra scuola riesce a fare didattica in maniera innovativa mettendo al centro i ragazzi. Sarebbe bello riproporlo».