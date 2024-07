Platinum, Orsi-Rodriguez eliminano le numero 1 

Carolina Orsi è per la seconda volta consecutiva in finale al FIP Platinum Sardegna. L’atleta azzurra (che rimarrà al Tennis Club Cagliari con la Nazionale per gli Europei di padel al via lunedì) arriva all’ultimo atto e con una gran vittoria in semifinale: assieme alla spagnola Nuria Rodríguez ha superato 6-3 6-4 Virginia Riera e Carmen Goenaga García, teste di serie numero 1 che erano considerate le grandi favorite per la vittoria. «Sono due anni che qui vado fortissimo, dedico questa finale al pubblico di Cagliari», esulta Orsi, che un anno fa fu finalista con Carla Mesa contro le vincitrici Llaguno-Sainz. «È stato pazzesco e ha sostenuto tantissimo me e Nuria, che devo abbracciare perché ha giocato una partita straordinaria dandomi sicurezza contro due avversarie fortissime. Sono orgogliosa di fare così bene in Italia». Oggi alle 17 la finale, contro l’argentina Aranzazu Osoro e l’ex numero 1 al mondo Marta Marrero che ieri mattina hanno battuto 6-3 2-6 6-4 Guinart-Iglesias. A seguire (non prima delle 19) l’atto conclusivo del torneo maschile, anche qui senza i favoriti visto che Fernando Belasteguín e Javi Garrido erano già usciti giovedì ai quarti. Ci saranno le teste di serie numero 2 Momo González ed Edu Alonso, dopo il 6-2 6-4 su Guerrero-García in appena 65’, contro le rivelazioni Álvaro Cepero e Pablo Lijó (6-4 7-5 su Rubio-Arroyo). Per il pubblico ingresso gratuito.