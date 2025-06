«Plastica vietata nelle sagre» 

Basta con la plastica. Basta con le azioni di inciviltà. Una sola parola d'ordine: «Eliminare dalle sagre e feste, soprattutto sulla montagna, le bottiglie, bicchieri e cannucce di plastica monouso, in favore di soluzioni riutilizzabili». Tutto per evitare il degrado.

È una delle proposte avanzate dal consigliere dell'opposizione, Luca Pirisi, da discutere in Consiglio, dopo il degrado creato nel bosco e attorno alla chiesetta, in occasione della recente festa in onore di Sant'Antonio da Padova. «È ovvio - scrive Pirisi - che la colpa principale è degli incivili che non rispettano la natura e la comunità». Da qui l’idea di discutere in consiglio comunale il grave problema. «Occorre creare un elenco di operatori ecologici, volontari o a gettone, in collaborazione con vigili e barracelli, per sensibilizzare le persone, facilitare il riciclo e controllarne il rispetto - scrive Pirisi - quindi eliminare la plastica e favorire soluzioni riutilizzabili, anche prevedendo un acquisto in stock da parte del Comune, con un sistema a cauzione. Prevedere un servizio di pulizia giornaliera degli spazi interni ed esterni al parco, per evitare accumuli e abbandoni, anche incentivando economicamente associazioni e commercianti. L’amministrazione deve lavorare per trovare investimenti con cui proteggere e valorizzare il Monte di Sant'Antonio».

La risposta

L'assessore all'ambiente, Toto Listo, risponde: «Siamo disposti e aperti ad accogliere e a condividere con chiunque abbia a cuore la salvaguardia del territorio, della festa tradizionale di Sant’Antonio e del prezioso ambiente che la ospita, qualsiasi proposta sia utile a tutelare un bene di tutti noi e delle generazioni future. Ci stiamo già adoperando per intervenire a ripulire il parco dall’indiscriminato abbandono di rifiuti di questi giorni, ma è giusto che i cittadini di Macomer sappiano che le operazioni in corso non rappresentano una semplice attività di pulizia bensì di bonifica con costi, ancora da quantificare, che per l’inciviltà di pochi ricadranno su tutti i cittadini macomeresi. Quanto prima apriremo un confronto aperto per individuare le modalità che possano evitare, nel prossimo futuro, lo scempio appena compiuto». Toto Listo aggiunge: «Qualsiasi scelta verrà fatta di concerto fra il Comune, le forze politiche, quelle sociali, di volontariato e ovviamente con i cittadini. Non servirà soltanto il nostro impegno, ma il contributo di tutti, indistintamente. Bisognerà lavorare molto per costruire insieme una cultura del rispetto e della tutela del patrimonio comunitario. Abbiamo il dovere di farlo anche per le generazioni future. Deve essere innanzitutto una battaglia contro l'inciviltà».

