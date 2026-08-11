Plastica, raccolta sino a Ferragosto 

Rinviata, ma solo di qualche giorno, la crisi legata alla raccolta della plastica in città.

Il problema

Ma la confusione tra i cittadini è palese. Sul sito ufficiale della DeVizia una nota dava il ritiro per interrotto dal 10 agosto ma ieri l’amministrazione comunale ha fatto sapere che la raccolta sino al ponte di ferragosto sarà garantita. L’assessore all’ambiente Manolo Mureddu spiega che «a seguito delle interlocuzioni avviate nei giorni scorsi e dell’esito di una riunione di lunedì sera con l’assessore regionale in cui è stata constata la capacita di conferimento per 2.700 tonnellate nei centri di stoccaggio regionale , per questa settimana il servizio di raccolta domiciliare della plastica a Carbonia sarà regolarmente effettuato secondo il calendario previsto». Si è lontani però da una soluzione definitiva e già dalla settimana prossima la situazione potrebbe nuovamente precipitare. «Permane – prosegue l’assessore - la situazione di forte criticità che interessa la filiera regionale e nazionale del riciclo e dello stoccaggio degli imballaggi in plastica. Per questo auspichiamo delle soluzioni straordinarie da parte della Regione ma anche e soprattutto del Governo nazionale. L’amministrazione comunale continuerà a seguire costantemente l’evoluzione dell’emergenza, mantenendo aperte le interlocuzioni con la Regione e con i soggetti competenti per individuare soluzioni che possano garantire la continuità del servizio anche nelle prossime settimane».

Confusione

In questi giorni la situazione era abbastanza confusa e soprattutto sui social giravano notizie che non davano certezze. Sino al pomeriggio di ieri nel sito della De Vizia era presente una comunicazione che dava temporaneamente interrotto il ritiro della plastica. Questo ha fatto sì che diversi cittadini, nella giornata di lunedì non l’abbiano esposta mentre il servizio si è alla fine regolarmente svolto. A seguito della comunicazione del Comune anche l’azienda che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti ha aggiornato il suo sito istituzionale. Ora resta da capire cosa succederà dalla settimana prossima. Certo è che davanti a emergenze simili, con pur le grosse difficoltà dovute a situazioni che cambiano di ora in ora, serve un servizio capillare di informazione puntuale e corretta a favore della cittadinanza.

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