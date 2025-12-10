Plastica, raccolta di nuovo a rischio  

La raccolta differenziata della plastica potrebbe subire uno stop. Come già accaduto alcune settimane fa, gli impianti convenzionati che trattano il materiale non sono più in grado di accogliere ulteriori quantità di quel tipo di rifiuti. Ecco perché il servizio di raccolta potrebbe non essere garantito nei prossimi giorni, con possibili ritardi o sospensioni temporanee. «Il Comune – fanno sapere da Palazzo Bacaredda – sta monitorando la situazione, ma al momento non è possibile assicurare la regolarità del servizio». Il problema non riguarderebbe solo il capoluogo della Sardegna, ma coinvolge l’intera filiera nazionale della gestione degli imballaggi in plastica. «Le difficoltà strutturali sono state ufficialmente segnalate anche al Ministero dell’Ambiente e alla Regione, per individuare soluzioni rapide e sostenibili».

Tempesta perfetta

Alla base del nuovo rischio di interruzione della raccolta della plastica c’è sempre lei, la Cina, che produce plastica a costi pari alla metà del resto del mondo. Un politica economica che potrebbe far collassare l’economia circolare della plastica differenziata anche da noi. Le imprese che riciclano la plastica dopo che è stata differenziata, separata nei centri di selezione e compattata per poi essere riutilizzata, ha già lanciato l’allarme: costa troppo rispetto alla materia prima cinese, non possiamo più permettercela. Lo scenario è inquietante: se il problema non si risolve, la plastica rimarrà nelle strade di Cagliari e all’interno delle attività commerciali.

Il crollo

Il sistema della raccolta differenziata andava avanti senza particolari intoppi sino a quando il prezzo della plastica riciclata era nettamente inferiore rispetto a quello del materiale prodotto in Cina: 80 centesimi contro 1,40 euro al chilo. Nell’ultimo periodo questa forbice si è ulteriormente ristretta sino ad annullarsi a circa 90 centesimo, rendendo antieconomica la raccolta differenziata.

I riflessi

Lo stop della raccolta differenziata della plastica sarebbe un disastro sia dal punto di vista ambientale che economico. Se si dovesse interrompere la filiera e la crisi degenerare, le alternative sarebbero due: il conferimento al termovalorizzatore o, in ultima analisi, in discarica. Di più, se il riciclo dovesse interrompersi, la raccolta e lo smaltimento molti imballaggi e altri materiali plastici andrebbe a incidere nella Tari già abbastanza salata?

«In questo momento di crisi, l’inceneritore resta una soluzione da scongiurare», afferma Luisa Giua Marassi, assessora all’Ecologia urbana. «I consorzi di filiera sono sorti proprio per garantire il ritiro delle frazioni raccolte in forma differenziata quando il mercato non regge. In altre parole, hanno una funzione istituzionalmente sussidiaria e devono esercitarla». C’è il rischio concreto che nel peggiore dei casi si faccia ricorso al termovalorizzatore del Cacip, con dei costi a carico del Comune e, per la proprietà transitiva, dei cagliaritani? « In questo momento di crisi – precisa l’assessora - l'inceneritore resta una soluzione da scongiurare. Cagliari, che da diversi anni costituisce un esempio di virtuosità, ricorrerà all'impianto termovalorizzatore solo se dovessero sorgere problemi gravi in città. In ogni caso non intende caricare sui propri cittadini i problemi generati dai costruttori di imballaggi e dai soggetti tenuti a garantirne il riciclo».

L’inceneritore

«L'inceneritore può ricevere le plastiche», fanno sapere dal Cacip. «Il codice Cer (Catalogo europeo dei rifiuti) è già autorizzato. Tuttavia, a causa dell'elevato potere calorifico, devono essere fatte preliminarmente alcune verifiche con il gestore riguardo a quantità conferibili e modalità di gestione in fossa al fine di non indurre criticità in termini di emissioni al camino».

