Plastica nei mari, una mostra al Muma  

L’inquinamento da plastica dei mari ma soprattutto i danni che la plastica può fare anche nel mare che i circonda. È l’argomento principale che caratterizzerà la mostra che da domani e fino al 12 maggio prossimo aiuterà i visitatori a riflettere sul tema.

Organizzato dal Ceas, centro di educazione ambientale e dal Comune di Sant’Antioco presso il Muma, museo del mare, “Archeoplastica” questo il nome scelto dagli organizzatori, promette di offrire uno spaccato del dramma che la plastica rappresenta soprattutto nei nostri mari. I visitatori potranno osservare reperti che hanno navigato per decenni, prima di approdare sulle nostre coste, testimonianze concrete di un problema attuale e urgente. Questa mostra è il culmine di un progetto di sensibilizzazione finanziato dalla Regione, che ha coinvolto le scuole e la comunità di Sant’Antioco sull’economia circolare e sulla gestione consapevole della plastica. Per gli organizzatori si tratta di un evento unico e informativo. Lo scopo è proprio quello della sensibilizzazione e dell’informazione tesa a promuovere un comportamento diverso. «Insieme possiamo fare la differenza - recita lo slogan - per un mare più pulito e sano».

