Plastica e gomme abbandonati a Perda Farinatza 

Pneumatici, cassette di frutta, scarpe, vetro, plastica e inerti. Un cumulo di spazzatura abbandonato nella zona di Perda Farinatza a poca distanza dalla Provinciale 14 che collega Dolianova a San Nicolò Gerrei.

È solo l’ultimo esempio di inciviltà registrato nel paese del Parteolla. Un fenomeno in forte crescita, quello dell’abbandono dei rifiuti, alla base del recente aumento della Tari che sta creando forte malumore tra i residenti. Il Comune ogni anno spende decine di migliaia di euro per la rimozione dei cumuli di spazzatura dalle aree periferiche e dalle campagne. Tanto da costringere il Comune ad aumentare i costi della Tari per le utenze domestiche di circa il 15 per cento.

«Non è giusto che per la maleducazione di pochi debba pagare chi si comporta responsabilmente e si preoccupa ogni giorno di differenziare la spazzatura – è la sintesi dei commenti registrati sui gruppi social del paese – è necessario potenziare i controlli e punire severamente chi infrange le regole». Un invito per ora destinato a cadere nel vuoto. Il corpo di Polizia Locale che fa capo all’Unione dei Comuni non hail personale sufficiente per un controllo capillare del territorio. A Dolianova, inoltre, da oltre un anno è stata sciolta la compagnia barracellare. (c. z.)

