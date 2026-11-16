Una risposta all’emergenza plastica, che in estate ha messo in ginocchio l’Hinterland cagliaritano, e 35 nuovi posti di lavoro. L’area industriale di Macchiareddu compie un passo decisivo nel potenziamento delle infrastrutture ambientali con l’avvio del percorso per la messa in esercizio del nuovo impianto di selezione e trattamento degli imballaggi plastici. Il presidente del Cacip, Beniamino Garau, ha incontrato i vertici di Corepla - il Consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo - per definire le procedure operative.

Chi guida

Se ne occuperà il Tecnocasic, società che gestisce gli impianti dei rifiuti per il sud Sardegna. Oltre ai nuovi spazi per plastica e umido, si occupa del termovalorizzatore che produce energia dai rifiuti non riciclabili, della depurazione delle acque e dei rifiuti speciali. A breve ci saranno la selezione del personale e la stipula della convenzione con il Consorzio industriale.

L’emergenza

La nuova piattaforma, realizzata con un investimento da 22 milioni di euro (18 da fondi Pnrr) e una capacità stimata di circa 400mila tonnellate annue, punta a superare definitivamente le criticità esplose tra luglio e agosto. In quei mesi i rallentamenti nei ritiri e nei trasporti verso la Penisola avevano mandato in tilt la filiera isolana saturando i siti di stoccaggio - a partire dall’impianto di pressatura SoMa Ricicla di Assemini - e costringendo diversi Comuni dell’area metropolitana e del sud Sardegna a sospendere temporaneamente il ritiro porta a porta, tamponato poi solo grazie alle aree di stoccaggio d’emergenza aperte a Macchiareddu ad agosto.

Il presidente

«Non si tratta soltanto di dotare l’area industriale di una nuova infrastruttura ma di dare una risposta concreta ai disagi vissuti dai cittadini nei mesi estivi», spiega Garau, «vogliamo rendere il sistema più efficiente, chiudere la filiera in Sardegna evitando i costi e i rischi del trasporto fuori dall’Isola e creare al contempo nuove opportunità occupazionali con 35 assunzioni».