Plastica abbandonata, circonvallazione ripulita dai volontari 

Con guanti e pinze, tra rifiuti lungo un tratto di circonvallazione sud a Sinnai. Nella mattinata di ieri si sono ritrovati tantissimi volontari a caccia di materiali plastici (bottiglie in particola ed altri rifiuti lanciati sulla strada anche in buste, da incivili in transito con le loro auto.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sinnai, è stata portata avanti della “Plastic Free Odv Onlus”, nata per sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica che conservati in bustoni sono stati presi in carico dalla Cosir per lo smaltimento. Soddisfazione è stata espressa da Alice Cappai, referente dell’associazione per il Comune di Cagliari e Provincia. Con i volontari, hanno partecipato l'Ufficio Tecnologico, la Cosir, e i vigili impegnati a garantire la sicurezza lungo strada. (r. s.)

