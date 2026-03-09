Plastic free, volontari a caccia di mozziconi 

Prima giornata di Plastic Free a Selargius finita con successo. Missione ripulire il territorio dai mozziconi di sigarette che invadono gli spazi pubblici, dai bordi delle strade ai parchi comunali. L’iniziativa organizzata dall’omonima onlus, e il patrocinio del Comune, si è svolta nel centro città: un giro ad anello che ha coinvolto i parchi San Lussorio, Antonio Segni e Lineare. In azione sedici volontari - armati di buste, guanti e pinze acchiappa rifiuti - tra cui tre referenti locali - Federica, Claudia e Laura - e un referente per Vallermosa, Alberto, che hanno passeggiato per 4 chilometri in centro, raccogliendo oltre 500 mozziconi.

Il ritrovo sabato pomeriggio nei parcheggi di San Lussorio, poi il tour nei tre parchi principali della città a caccia di mozziconi raccolti soprattutto «nei parcheggi delle scuole, attorno ai campi di calcio e ai parchi», raccontano gli organizzatori dell’iniziativa. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA