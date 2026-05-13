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14 maggio 2026 alle 00:08

Plastic Free, studenti spazzini per un giorno 

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Giovanissimi impegnati per la pulizia della città. Ieri mattina 80 alunni dell'istituto comprensivo di via Malta (scuola di San Pietro) hanno partecipato con i volontari Plastic Free a un'iniziativa di raccolta dei rifiuti in via don Bosco.

L'attività, all'insegna dell'educazione ambientale, è stata promossa dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, ed è nata dalla collaborazione tra la scuola, i Servizi sociali e il settore Ambiente del Comune di Nuoro, assieme ai volontari di Plastic Free con la referente Annalisa Monne, da tempo impegnati nel rendere la città più pulita e vivibile. Gli studenti, accompagnati dagli insegnanti e dai referenti comunali, hanno dedicato tre ore circa alla pulizia della strada, hanno raccolto e differenziato carta, plastica, vetro, lattine, rifiuti indifferenziati. Plastic Free da anni coinvolge scuole e cittadini per momenti di sensibilizzazione e tutela degli spazi pubblici, sia per la raccolta differenziata, spesso in collaborazione con ÈComune. Anche ÈComune, guidato dall'amministratore unico Luisanna Sedda, è impegnato nell'ultimo periodo in una collaborazione con il Comune per la pulizia del verde nelle scuole con l'obiettivo di garantire maggior cura degli spazi condivisi. Negli ultimi mesi sono stati inoltre sostituiti alcuni mezzi operativi. (g.pit.)

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