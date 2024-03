Plastic free, strade ripulite dai mozziconi 

L’organizzazione di volontariato Plastic free non si ferma. L’obiettivo è quello di ripulire la città, dal centro alla periferia, coinvolgendo sempre più persone e sensibilizzando giovanissimi e non. Ieri pomeriggio, a partire dalle ore 15, il gruppo di volontari ecologisti in compagnia di altri nuoresi si sono avventurati in una passeggiata ecologica alla ricerca dei mozziconi perduti.

La raccolta ha riempito tre bustoni, un dato che ha fatto riflettere su quel che sembrava essere un problema insignificante, e che invece si è rivelato un grosso traguardo da raggiungere: educare i cittadini a non gettare i mozziconi di sigarette per strada.

«Anche questo evento è andato bene - afferma la referente Annalisa Monne -. Con una quindicina di volontari abbiamo attraversato il centro da via La Marmora a San Pietro. Nel tragitto abbiamo raccolto circa due chili di sigarette. Il tempo è passato velocemente, altrimenti avremmo fatto anche tutta l’area di San Pietro. Ci rifaremo in altre occasioni - aggiunge - per ora la prossima passeggiata ecologica sarà il 17 di questo mese. Saremo di nuovo a Pratosardo: alle ore 9 è previsto il punto d’incontro nel negozio Expert. Speriamo di coinvolgere sempre più persone».

