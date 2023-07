Plagio, il verdetto  a settembre  

È stato rinviato al prossimo 25 settembre il processo ai danni di Marco Palumbo, il papà di Paolo (il giovane oristanese malato di Sla) per la vicenda che riguarda il plagio e la violazione dei diritti d’autore. Ieri la giudice Paola Bussu ha deciso di rinviare l’udienza per poter ridefinire l’importo della pena pecunaria. Nella precedente udienza, Palumbo (assistito dall’avvocato Mario Gusi) aveva chiesto di patteggiare e convertire la pena mentre la parte offesa, Marco Mura, 34 anni nuorese, assistito dagli avvocati Andrea Cocco e Federico Cherchi si era costituito parte civile. Ieri un nuovo rinvio per ridefinire la pena.La vicenda era nata a febbraio 2021 quando Marco Mura, autore di testi formatosi al Centro europeo di Toscolano di Mogol, aveva denunciato per plagio e violazione dei diritti d’autore Marco Palumbo per la canzone “Quella notte non cadrà”. Secondo il giovane nuorese quel brano è un plagio di una sua opera letteraria: alcune parti erano state riportate identiche nel testo della canzone eseguita e firmata da Paolo Palumbo nel duetto con Achille Lauro. C’era stata una prima diffida formale nel 2020 (indirizzata a Marco e Paolo Palumbo e ad Achille Lauro) ma il brano era rimasto ancora nelle piattaforme digitali e secondo Mura sarebbero stati diffusi anche altri contenuti senza il suo consenso. ( v.p. )

