Plagemesu, spiaggia finalmente accessibile ai disabili 

Una passerella, una pedana-solarium, una sedia job e l’assistenza della Sosago a disposizione: da ieri Plagemesu, nel litorale di Gonnesa, è finalmente una spiaggia senza barriere per i disabili motori. «Questo spazio pubblico – ha detto il sindaco Pietro Cocco – è un piccolo passo avanti per cercare di rendere il mare accessibile a tutti. L’intervento era stato programmato per l’anno prossimo ma abbiamo deciso di anticiparlo e lo facciamo partire ora, mentre dal prossimo 15 giugno sarà avviato anche a Fontanamare».

All’inaugurazione non poteva mancare l’associazione Sardegna accessibile che ha portato avanti le interlocuzioni con il Comune di Gonnesa per l’avvio del servizio. «Molti pensano che una passerella e una sedia job possano essere sufficienti per qualificare una spiaggia a misura di disabili – dice il presidente dell’associazione Alfio Uda – ma non è così. Serve uno spazio organizzato, un parcheggio per disabili e bagni per disabili, requisiti che troviamo a Plagemesu. In tre anni siamo riusciti a far avviare dodici punti spiaggia in giro per la Sardegna: per noi è un risultato importante».

Per chi vive su una sedia a rotelle il desiderio di una giornata al mare spesso si infrange su barriere insormontabili. «Sono contento della sinergia che si è creata tra la nostra associazione e il Comune di Gonnesa», commenta Luigi Bachis, vicepresidente di Sardegna accessibile: «Vivo a Domusnovas, e ora potrò finalmente accedere alla spiaggia: un servizio in più anche per i turisti che scelgono questo territorio». La famiglia Bachis, in memoria del padre Antonio mancato qualche mese fa, ha donato al Comune una sedia “Sole e Mare” che si aggiunge alla sedia job.

Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche Carla Medau, capo di gabinetto dell’assessorato regionale al Turismo ed ex sindaca di Pula. «Oggi – ha detto – è un giorno felice. Il Ministero ha dedicato all’accessibilità delle spiagge dei fondi specifici. Come Regione organizzeremo una manifestazione di interesse per chi vuole infrastrutturare le spiagge e corsi di formazione per gli operatori turistici».

