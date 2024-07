Plagemesu, nuove panchine nella marina 

Panchine colorate con vista mare per ammirare il paesaggio del Golfo del Leone comodamente seduti a due passi dalla spiaggia. A Gonnesa, nella marina di Plagemesu, sono state installate le panchine colorate che completano l’intervento di riqualificazione dell’area parcheggio.

Nei mesi scorsi gli operai del cantiere comunale hanno messo a dimora delle piantine nelle aiuole del parcheggio per dare un tocco di verde e hanno installato i cordoli di protezione. Per completare l’opera mancavano le panchine vista mare: ieri sono state posizionate nella passeggiata tra l’area del parcheggio e la spiaggia. Colorate e rivolte verso il mare, consentiranno di sedersi ammirando il paesaggio che spazia dal Pan di Zucchero a Porto Paglia, invece che spalle al mare come succedeva finora. Nei prossimi mesi Plagemesu sarà al centro di un intervento per dotare il litorale di servizi idrici e fognari, la gara dovrebbe partire a breve. (a. pa.)

