Placebo: vademecum per lo show di oggi a Sassari  

Ben 29 anni di carriera, 14 milioni di dischi venduti: con queste credenziali stasera (alle 21.30) i Placebo saliranno sul palco del Vanni Sanna di Sassari. Seconda volta in Sardegna dopo lo show memorabile del 2010 a Sarroch e ancora protagonisti nell’Isola di un indimenticabile video clip fra Merdules e Boes e la spiaggia di Scivu.

L’impianto sassarese, che in considerazione dei lavori sulla tribuna coperta sarà testato a capienza ridotta (5mila posti tra parterre e gradinata) si prepara ad ospitare un grande evento di caratura internazionale con la band guidata dagli storici membri Brian Molko e Stefan Olsdal. Importanti informazioni di servizio: apertura cancelli alle 18; ingresso unico al settore gradinata da piazzale Segni; ingresso unico al settore parterre da via Romita; ingresso unico disabili da via Casu. Pre show affidato al dj set di Dj Sergione (dalle 18.30). Ancora disponibili i biglietti: presso il botteghino dello stadio in via Romita a partire dalle ore 17 e nei circuiti di biglietteria Elettronica Box Office e Ticket One al costo di posto unico parterre 60 euro + prevendita; gradinata numerata 78 euro + prevendita.

