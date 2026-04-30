Pizzul & Martellini, tre giorni di racconti 

S'intitola “Ussi80. Racconti mundial: voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e Bruno Pizzul - Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa, contro discriminazioni e disuguaglianze” l'evento che festeggia gli 80 anni dell'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) in tre tappe in Sardegna, a Sanluri, Serdiana e Villasimius.

A Sanluri, martedì prossimo, verrà proiettato il docufilm “Mennea segreto” di Emanuela Audisio, con gli interventi del magistrato Paolo De Angelis, di Gianfranco Dotta, Sandro Floris, Ernesto Nocco, Angelo Cherchi e gli studenti degli Istituti Comprensivo e Vignarelli. A Serdiana, il 21 maggio, la Comunità la Collina di don Ettore Cannavera ospiterà il dibattito “Ruolo dello sport nel sociale” con video inediti. Attese Martina Caironi e Chiara Obino. Interventi di Micaela Morelli, Nicola Riva, Stefania Rosas, Beppe Tomasini, Claudio Secci. Infine, il 5 giugno a Villasimius sport e aggiornamento professionale con il corso Ussi e Odg su “Ussi80, Sardegna inclusiva, contro discriminazioni e disuguaglianze”. Presenti Gianfranco Zola, David Suazo, Mauro Esposito, Beppe Dossena, Martina Caironi e altri campioni di calcio, tennis, padel, hockey su prato, atletica, futsal e sport paralimpico.

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