Pizzul ci ha raccontato l’Italia 

«Tutto molto bello». Lascia profonde tracce di garbo e capacità, Bruno Pizzul. Testimone del tempo che passa, gigante buonissimo, il principe che diventa re dopo l’uscita di scena di un inarrivabile Nando Martellini. La grande Rai, con Pizzul e altri narratori di sport e di vita, ha scritto la storia dello sport e perché no, di questo Paese, mandando in giro per il mondo i suoi uomini. Tele-cronisti, professionisti distanti secoli dalle mode del momento, la parola contro l’urlo, l’imparzialità a dispetto di un tifo (becero, ogni tanto) che da alcuni anni ha invaso anche le redazioni.

Addio a un giornalista che ha saputo interpretare i sentimenti dell’Italia azzurra, dal 1986 al 2002. Una lunga storia d’amore che ha regalato, a noi spettatori attenti e pronti a urlare, con la sua voce fra toni e semitoni praticamente perfetta, le partite della Nazionale in cinque Campionati del mondo e quattro Europei. Sempre lì, in cabina fra cuffie e microfono, ma – quasi una maledizione – senza mai commentare un trofeo vinto. Prese l’Italia Mundial di Bearzot da Martellini e arrivò fino a quella coreana, in mezzo la grande illusione di Italia ‘90, quando questo Paese aveva ricostruito gli stadi, le città e l’immagine ma la squadra perse per un colpo di testa interpretato male e i rigori, che disdetta.

In campo

Avrebbe compiuto 87 anni fra qualche giorno, questo signore altissimo, calciatore per tentativi prima di un infortunio che lo portò a studiare, la laurea in Giurisprudenza e poi l’avventura alla Rai nel concorso per telecronisti. Nato a Udine e morto a Gorizia, tifava per il Torino e lo scoprimmo a carriera televisiva finita, un altro esempio di come si lavora per il pubblico. Per un gigante del microfono, un vocabolario vivente e forbito, professore di equilibrio e maestro di stile, gli episodi memorabili sono tanti. Perché lui c’era, sempre, quando la gente voleva sapere. La strage dei tifosi della Juventus a Bruxelles, quando avvisò in diretta i telespettatori che lui avrebbe commentato la partita in tono asettico, e così fece. O gli ultimi istanti del Campionato del mondo del 1994, con il rigore di «Roberto… alto», Baggio che si guarda i piedi e Pizzul che dichiara il Brasile campione. Non è semplice gestire le emozioni violente e profonde che può darti un passaggio professionale come quello e lui, sempre, fino all’ultimo giorno, è stato un esempio. Oggi sarebbe fuori mercato.

Le parole

Pizzul è stato “la” telecronaca, condita da straordinari modi di raccontare il pallone. «Tutto molto bello» è stata la classica chiusura di un’azione spettacolare, «Partiti» era il suo calcio d’avvio, «gigioneggiamo» l’invito agli azzurri di evitare palleggi inutili in mezzo al campo. Ci sono personaggi che hanno scritto la storia, quella vera, dei libri, e altri che nella storia ci sono entrati per sentimento popolare, per quell’inimitabile capacità di farsi apprezzare. Talmente popolare, Brunone, che vanta diversi (e molto ben riusciti) tentativi di imitazione, con lui felicissimo di essere ancora nel cuore degli italiani.

Che bella Italia ci ha raccontato, da quella grigia dei televisori in bianco e nero a quella colorata, quando nei primi anni ‘80 scoprimmo l’azzurro della maglia e la sua voce, solenne, ad annunciare “Ed ecco l’inno – pausa – italiano». Chissà che risate, e che ricordi, con i campioni che non ci sono più.

