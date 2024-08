Pizzolato, eroe di bronzo 

La medaglia del cuore che entra nella storia. Al terzo e ultimo tentativo, Nino Pizzolato regala alla spedizione azzurra della pesistica olimpica un bronzo romanzesco e fa felice anche il direttore tecnico Sebastiano Corbu. Una medaglia arrivata con enorme sofferenza e con un brivido finale per una decisione della giuria giunta alla moviola dopo un iniziale “semaforo” rosso all’ultima alzata.

La competizione

Pizzolato è salito sul terzo gradino del podio nella categoria fino a 89 kg, facendo così il bis del risultato colto a Tokyo. Una gara vibrante, con Pizzolato che ha messo a segno due sole alzate valide, una per ciascun esercizio: prima 172 di strappo (quarto posto), quindi 212 di slancio all'ultimo, controverso tentativo, per un totale di 384 kg. La gara è stata vinta dal bulgaro Karlos Nasar con 404 kg, nuovo record del mondo, davanti al colombiano Yeison Lopez con 390.

Gioia e rimpianto

«È stata una gara dura. Sono molto soddisfatto anche se rimango ancora con l’amaro in bocca perché si poteva fare meglio. Per questo già da oggi inizieremo a lavorare per prepararci al meglio per Los Angeles, per raggiungere il nostro obiettivo», ha detto il siciliano di Castelvetrano, che martedì 20 potrà festeggiare i 28 anni con la seconda medaglia olimpica in carriera e che dopo l’ultima alzata si è accasciato toccandosi la schiena dopo uno sforzo sovraumano. «Io ho dato il massimo in tutte le prove, soprattutto l’ultima, dove ho veramente messo tutto me stesso. Ringrazio la mia famiglia che mi è sempre stata vicino, il direttore tecnico, la Federazione, il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, Giulia e tutte le persone che mi sono state accanto in questi anni di allenamento e di difficoltà legate all’infortunio», ha concluso.

Un sorriso per il ct

Dopo la delusione per Lucrezia Magistris (undicesima) ma soprattutto per Sergio Massidda, anche Corbu può sorridere: «Siamo riusciti ad acciuffare questo risultato proprio sul finale», dice il tecnico, nuorese di origini, ormai di stanza a Roma per esigenze federali. «I problemi alla schiena non sono mai finiti e con le tensioni della gara si sono riacutizzati e Nino non riusciva a mettere a punto quello che avevamo fatto finora. È stata una prova di carattere forte, che gli ha consentito di essere il Pizzolato che conosciamo. Quanti altri atleti sarebbero stati in grado di fare questo sforzo immane? Obiettivo Los Angeles, non ci riposiamo di certo».

RIPRODUZIONE RISERVATA