Pizzinnos, gli occhi dell’Atalanta  

Due giornate intense sui valori dello sport, in particolare del calcio. A Macomer si è conclusa con l’incontro nelle Medie “Caria” la visita alla società Pizzinnos di Stefano Bonaccorso, responsabile tecnico del settore giovanile dell’Atalanta, alla quale è affiliata assieme a Polisportiva di Nuoro e Nettuno di Alghero nell’ambito del progetto “Decademy”. Giovedì attività sul campo con i tecnici e i giovani calciatori di Pizzinnos, poi formazione in aula. Venerdì incontro con gli studenti. Bonaccorso, salutato dagli amministratori comunali, ha parlato di etica dello sport e dei benefici di una sana attività. «Monitoriamo il territorio per scoprire nuovi talenti - dice - l’obiettivo è farci conoscere. Oltre alla bellissima accoglienza, ho trovato tanta passione nei ragazzi». Sebastiano Campus, presidente di Pizzinnos: «Abbiamo consolidato la fiducia di 180 ragazzi e delle famiglie». (f. o.)

