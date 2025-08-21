Pizzeria nel mirino degli incendiari 

La telefonata che cambia umore e giornata arriva intorno alle 9 di una mattina che sembrava uguale a tutte le altre. «Era l’inquilino del primo piano della palazzina dove si trova la pizzeria, che mi diceva di andare subito perché c’era stato un incendio al locale».

Da qui la corsa in via Lussemburgo, nel quartiere di Pitz’e Serra, dove il titolare di “Stop Pizza”, Giampiero Sensibile, scopre che purtroppo è tutto vero. «Sono arrivato al locale e ho chiamato subito il 112, i vigili del fuoco e la polizia» racconta ancora scosso, «ho trovato le tre vetrate su via Lussemburgo bruciate. È stato davvero un colpo terribile trovarsi davanti quella scena». All’interno per fortuna, «c’era solo tanto fumo ma nessun danno. È stata dura ripulire ma non abbiamo perso un solo giorno di lavoro e andiamo avanti, nonostante questo brutto colpo».

Locale storico

Sono passati 35 anni da quando Sensibile sollevò per la prima volta le serrande della pizzeria . «Prima eravamo in via Diaz, poi ci siamo trasferiti in via Monsignor Angioni e adesso da qualche tempo siamo in via Lussemburgo», ricorda, dove l’attività è diventata uno dei punti di riferimento del quartiere, «mai un problema, mai uno screzio con nessuno. Il nostro tratto distintivo è la gentilezza per questo non riusciamo a spiegarci cosa possa essere successo. Siamo un’attività a gestione familiare: lavoriamo io, mia moglie, mio figlio, mia nuora e un paio di dipendenti».

Saranno adesso le indagini dei vigili del fuoco e della Polizia, a stabilire se si sia trattato, come sembra, di un incendio doloso o se il rogo sia imputabile a qualcos’altro.

Tanta amarezza

«È stato difficile ripulire tutto, ma ci siamo messi di impegno», continua Sensibile, «resta ancora da sistemare il soffitto del porticato e una lampada che è esplosa ma il più è fatto». Sensibile non si capacita, «più ci penso più non riesco a spiegarmi cosa possa essere successo. Non ci diamo una spiegazione. Qui ci conoscono tutti, siamo aperti da 35 anni. Abbiamo fatto la denuncia contro ignoti alla Polizia e adesso speriamo che riescano a risalire al responsabile, se è doloso».

Di certo il prossimo passo, «sarà installare le telecamere. Purtroppo non abbiamo un sistema di videosorveglianza e questo non ha permesso di ricostruire cosa è successo. Adesso provvederemo subito sperando che cose del genere non capitino più».

Tanti precedenti

Le indagini andranno avanti anche visionando i filmati delle telecamere delle altre attività della zona.Non è la prima volta che le attività commerciali del centro e della periferia della città finiscono nel mirino di ladri e balordi. Numerosi i furti ad esempio nella zona tra viale Colombo, piazza Santa Maria e via Vittorio Emanuele dove i ladri erano entrati o avevano tentato di entrare in bar, ristoranti, gelaterie, distruggendo porte e vetrate. E ancora macellerie e gastronomie.

