Pizzaiolo ucciso, l’agente che ha sparato indagato per omicidio  

CROTONE. È indagato con un'ipotesi di reato di omicidio Giuseppe Sortino, il viceispettore della Polizia di Stato che lunedì pomeriggio a Crotone ha ucciso un 44enne, Francesco Chimirri, dopo avere assistito ad un incidente stradale provocato dalla vittima, che è poi fuggita. A renderlo noto, con una nota stampa, è stato il Procuratore della Repubblica, Giuseppe Capoccia.

Il comunicato della Procura ricostruisce le fasi dell'omicidio di Chimirri, pizzaiolo, sposato e padre di quattro figli. Era noto per il suo attivismo sui social, con quasi 158mila follower su TikTok. Tutto ha origine da un incidente stradale a Isola Capo Rizzuto, Comune limitrofo a Crotone, al quale aveva assistito Sortino. Chimirri era coinvolto Chimirri ma, anziché fermarsi per chiarire la dinamica del sinistro e le responsabilità, si era allontanato. A quel punto Sortino, sia pure in borghese e libero dal servizio, nel tentativo di porre Chimirri di fronte alle sue responsabilità, avrebbe inseguito la vettura condotta dal pizzaiolo, che era con un’altra persona, forse il padre, raggiungendolo a Crotone, nel quartiere Campanaro, noto alle forze dell'ordine per essere luogo di residenza di numerosi pregiudicati.

Una volta bloccate le auto, Sortino è sceso dalla sua e, dopo essersi qualificato, ha chiesto spiegazioni a Chimirri sull’accaduto. Ne sono seguite «un'aggressione brutale», dice la Procura, contro il viceispettore, e una «violenta colluttazione» al culmine della quale l’agente ha sparato tre colpi contro Chimirri: uno, fatale, lo ha raggiunto. Nelle fasi successive, tra l'altro, il figlio di Chimirri, che aveva assistito alla scena, ha raccolto la pistola, caduta al poliziotto, e ha tentato di sparargli senza però riuscirci. Solo l'arrivo dei carabinieri ha consentito di riportare la calma. Gli accertamenti, precisa la Procura, «riguardano tutte le persone coinvolte nella vicenda». Permangono stazionarie, intanto, le condizioni di Sortino, ricoverato in ospedale: è grave ma non in pericolo di vita.

