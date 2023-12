Pizzaiolo pluripremiato 

Quando la giuria ha annunciato che il vincitore era lui, si è guardato attorno e ha ripetuto: «Ma siete sicuri?». Il campione - due primi premi nel campionato internazionale della pizza che si è svolto in Toscana la scorsa settimana (in giuria c’erano gli chef stallati della guida “Il Peperoncino Rosso”) - è il muraverese Giuseppe Viola, 54 anni. Per lui primo posto assoluto nella categoria pizza regionale e nella pizza napoletana.

«Ho preparato – spiega Viola - la pizza del pastore con diversi formaggi, guanciale e porcini, come consigliato dalla mia compagna, Emanuela». Viola ha poi vinto con la classica pizza napoletana piazzandosi davanti ad un collega partenopeo. E dire che sino a pochi anni fa faceva il termoidraulico. Poi la crisi della sua azienda e l’intenzione di emigrare in Germania, accantonata grazie a un amico che gli regalò un forno per le pizze. (g. a.)

