Pizzaiolo nel mirino degli incendiari, vettura distrutta 

Aveva già subito un tentativo di danneggiamento qualche tempo fa, ma quella volta i responsabili non erano riusciti nel loro intento. Stavolta, chi ha scelto di colpire Paolo Flore, pizzaiolo nuorese, ha agito con determinazione e violenza, trasformando la notte in un boato di fiamme e paura. L’incendio ha distrutto il suo Range Rover Velar, generando un’esplosione che ha proiettato detriti a diversi metri di distanza. Secondo i primi rilievi, l’ipotesi è che si tratti di un atto doloso, perché chi ha agito avrebbe cosparso l’interno dell’auto di una grande quantità di liquido infiammabile.

L’innesco ha provocato un’esplosione violentissima, e le altissime temperature sviluppate dall’abbondante accelerante hanno generato un vero e proprio effetto fonderia sulla carrozzeria in alluminio, tipica delle auto moderne: la macchina si è praticamente fusa. La forza del calore e della deflagrazione ha disarticolato le portiere e scagliato pezzi della vettura oltre il parcheggio e fin sulla vicina via Velio Spano. Intorno alle 2 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche le Volanti della polizia per le indagini.

RIPRODUZIONE RISERVATA