Pizzaiolo amatoriale si aggiudica la gara nel primo “Pizza day” del paese 

Maurizio Soi è il vincitore del primo "Pizza day” di Selegas promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune in occasione della rassegna Estate Seleghese. L’iniziativa nasce per valorizzare la sana abitudine di preparare la pizza fatta in casa, con inventiva, creatività e soprattutto con l’utilizzo di ingredienti genuini il più delle volte a chilometro zero. «Tantissime persone si sono avvicinate al mondo della pizza amatoriale durante il lockdown per l’emergenza sanitaria e adesso che quel periodo così difficile è lontano abbiamo voluto organizzare una manifestazione che potesse valorizzare le loro capacità davanti al forno a legna», hanno detto il presidente Pro Loco Michele Fadda e il sindaco di Selegas Alessio Piras. «Mia moglie è napoletana e mi ha trasmesso questa passione, una volta che mi sono cimentato nella preparazione della pizza mi sono accorto di quanto questo potesse essere divertente e gratificante», ha detto Maurizio Soi di Senorbì, il vincitore del contest. (sev. sir.)

