Pizzaioli in gara per ricordare Andrea 

«È stato il mio primo nipote, un amore grande», riesce a dire, commossa, Patrizia Manunza. Puddu veniva da una tradizione di famiglia: «Mio padre era panettiere, mia sorella è pizzaiola, così come mio fratello», continua Patrizia. Cresciuto con le mani in pasta Andrea aprì una pizzeria, la Gnam Gnam. Ma le sue passioni non si fermavano qui: «Era uno spirito libero, girovago, la pizzeria era un mezzo per realizzare i sogni lavorativi e quelli fuori dal lavoro; amava viaggiare, spesso parlavamo di fare un viaggio insieme, e mi rimane questo rammarico». E poi c’era la sua moto, un altro grande amore che purtroppo l’ha tradito.

Il premio è giunto alla seconda edizione, e si svolgerà lunedì 29 e martedì 30 nell’Istituto Alberghiero di Monserrato con la partecipazione di cinque suoi studenti e di cinque dell’Istituto di Istruzione Superiore “Stendhal” di Civitavecchia. «Ha sempre avuto una grande passione per il buon cibo, per lavorare la farina», racconta commossa la zia, Patrizia Manunza. È lei la mente dietro al premio che quest’anno è giunto alla seconda edizione. In palio c’è una borsa di studio nei corsi organizzati dall’Associazione Pizzerie Italiane (Api) che ha sponsorizzato l’evento e gestisce una scuola nazionale di cucina specializzata nella pizza. Se fosse un sardo a vincere, è previsto anche il vitto e alloggio per tutta la durata del corso.

Un sorriso dolce, un buon sapore. Sono le emozioni e i ricordi che una persona può suscitare anche quando viene a mancare, anche dopo tanto tempo. Ecco quanto c’è dietro al “Premio Superpizzaiolo”, in ricordo di Andrea Puddu, sestese scomparso due anni fa, nel segno dell’amore per ciò che amava: fare una buonissima pizza.

Il ricordo

L’incidente

È sempre Patrizia a ricordare quel tragico giorno: «Era il 14 ottobre del 2021, davanti al birrificio di Assemini. È entrato in una strada sterrata, la moto ha trovato un ostacolo, si è impuntata, ha fatto da catapulta». Un volo che non ha lasciato scampo all’uomo che aveva 43 anni ed una compagna, Lidia. «È sempre difficile affrontare certe perdite, il tempo è relativo», continua Patrizia, «ora questa iniziativa nasce per portare avanti il lavoro di mio nipote, i suoi sogni: e dare ai ragazzi meritevoli la possibilità di spiccare il volo». Il primo giorno ci saranno lezioni teoriche e pratiche tenute da due maestri nella preparazione della pizza. Il secondo ciascuno preparerà la pizza in base al suo estro, e i risultati saranno giudicati da una giuria di esperti. L’ultimo vincitore, Christian Sanfilippo, ha ottenuto uno stage pagato all’hotel Hilton di Roma.

