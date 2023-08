Pizzaioli in gara da tutta Italia, in finale anche “A Bingia” 

Sarà la migliore Margherita, preparata in 20 minuti, a consacrare il vincitore della Pizza bit competition, il concorso per pizzaioli di Molino Dallagiovanna. Tra i nove finalisti in gara il 9 settembre nella sede dell’azienda a Piacenza c’è anche Simone Pilloni di “Tziu Mauriliu – La bottega del cibo” di Uras. Esperto di lieviti e pizzaiolo professionista da oltre 10 anni, Pilloni ha strappato un biglietto per la finale presentando “A Bingia”. «Ho portato una pizza che ricalca le abitudini di quando si lavorava in vigna, puntando su frutta, formaggio e pane», spiega il giovane. Il vincitore del concorso rappresenterà il brand Molino Dallagiovanna per un anno. «Non conterà saper fare la Margherita ma anche avere una buona preparazione tecnica», conclude Pilloni. ( s. r. )

