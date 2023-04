Pizzaioli e studenti protagonisti in una gara sul lungomare 

Una due giorni tutta da gustare: a Torregrande sbarca la “Coppa Mediterranea”. Il 9 e il 10 maggio pizzaioli protagonisti in una gara che vedrà con le mani in pasta anche una rappresentanza dell’Istituto di istruzione superiore Don Deodato Meloni. L’appuntamento è sul lungomare, nei pressi del chiosco John: i partecipanti si sfideranno in diverse categorie o batterie per poi essere giudicati da due differenti giurie, una tecnica e una d’assaggio con il coinvolgimento ai tavoli di giuria del sindaco e di alcuni componenti della Giunta comunale e con una cerimonia di premiazione per i primi tre classificati di ogni singola categoria. L’esecutivo, su proposta degli assessori alle Attività produttive Rossana Fozzi e al Turismo Luca Faedda, ha approvato la delibera attraverso la quale autorizza il patrocinio della manifestazione proposta dall’Unione pizzaioli e tradizionali e ristoratori. Il 10 maggio è prevista una Master Class in farine di qualità, mentre in serata si terrà un Pizza Party dove sarà possibile degustare oltre alle pizze classiche, anche quella “a portafoglio”, da street food. «L’evento - spiegano gli assessori - è un impulso per il settore produttivo e un volano per il turismo. Il cibo e nello specifico la pizza è occasione di unione, socializzazione e scambio culturale». ( m. g .)

