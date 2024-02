Pizzaiola premiata nel concorso 

«Sono davvero fiera e molto felice per quello che ritengo un risultato eccezionale e che, soprattutto, rappresenta per me uno stimolo a crescere professionalmente e migliorarmi sempre». Con queste parole Deborah Mulas, pizzaiola di Senorbì, ha commentato l’ottimo piazzamento al Campionato del mondo “Pizza senza frontiere” a Rimini.

Mulas è si è classificata al 31° posto su oltre cinquecento partecipanti. «La sfida mi ha permesso di confrontarmi con alcuni tra i più grandi maestri pizzaioli del mondo», sottolinea la 35enne senorbiese. Mulas ha stuzzicato il palato dei giurati presentando la pizza “Isola di Smeraldo” «che dedico all’Irlanda, terra nella quale sto vivendo un’importante esperienza professionale». Tra gli ingredienti guance di manzo, mozzarella della zona di Cork, formaggio di capra e salsa guinness. La giovane pizzaiola di Senorbì è figlia d’arte: il padre Marco, suo primo maestro, è stato il primo italiano a vincere il titolo di Master pizzachef in un talent televisivo. (sev. sir.)

