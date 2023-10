Pizz’a Manetta, prima vittoria qualificazione ancora aperta  

Risultati a sorpresa nel quinto turno della Coppa nazionale Uisp, sia nell’Open che nell’Over.

Exploit Capoterra

Ci sono volute cinque giornate per la prima vittoria della Pizz’a Manetta nel girone A dell’Open. I capoterresi hanno fatto le cose in grande, superando per 3-1 la seconda in classifica Atletico Uta 1984 e riaccendendo le speranze di qualificarsi ai quarti di finale. La capolista Nino Disario Villacidro giocherà stasera il posticipo con il Real Putzu. Nel girone B due pareggi non cambiano la sostanza della classifica, guidata dalla Stella Rossa Villacidro (fermata sul 2-2 dalla Pol. Strovina Sanluri). Insegue la Futura 2000 Villasor, rallentata dall’1-1 con la Pol. Santa Lucia Barrali.

Avanti il Real

Nel girone A dell’Over il Real Putzu continua la marcia incontrastata a punteggio pieno dopo il 2-1 sull’Atletico Uta 1984, mentre nell’altra sfida di giornata il successo è prezioso per gli Amatori Guspini che piegano di misura l’Arbus Costaverde e si portano in seconda posizione, approfittando anche del turno di riposo della Monreale Calcio. Due le vittorie esterne nel girone B: è importante soprattutto quella della Pol. Villamarese 2023 (1-0 sull’Asd Seddori), che le permette l’aggancio in vetta ai 4 Mori Samassi sconfitti invece dalla Pol. Guasila 2022, che si ritrova a un punto dalla coppia di testa. Ha riposato il Sant’Andrea Frius, ultimo con due punti. Girone C nel segno della X: l’Ales, nonostante il 2-2 col Nurri, mantiene saldamente la testa della classifica con dieci punti. Pari (1-1) anche tra Pol. Isili e Gesturi, che mercoledì recupera la gara col Villanovafranca.

