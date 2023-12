Pixinortu, via ai lavori: «Ma non sul bosco» 

Poco meno di 400mila euro per risolvere l’incompiuta di Pixinortu. Questa la cifra impegnata dal Comune di San Sperate per il completamento del parco urbano: tra gli interventi in programma il ripristino del percorso vita e la ristrutturazione della casa parco.

I fondi, come spiegato da Germana Cocco, vice sindaca e assessora ad Ambiente e Parchi pubblici, ammontano per la precisione a 390 mila euro: «A giugno 2022, con l’insediamento della giunta Madeddu, avevamo richiesto all’assessore regionale Aldo Salaris il finanziamento per il completamento dell’opera incompiuta Parco urbano Pixinortu, che interessa un'area di pregio ambientale attraversata da un fiume e nella quale cresce un bosco naturale. L'amministrazione ha avuto sempre premura di rendere fruibile l'area ma le risorse non erano sufficienti per rimettere mano a un bene così importante. Per il recupero delle opere già esistenti, ma con danni elevati, avevamo richiesto 390mila euro. Ad agosto la Regione ha potuto approvare l'importo. Ora abbiamo affidato i lavori».

La ditta

A ottenere l'incarico è stata la ditta Opera srl di Dolianova. Come riportato nel progetto, i lavori non aggiungeranno nuove strutture o ampliamenti: sarà solo una manutenzione straordinaria. Le somme originariamente previste per gli interventi forestali (23mila euro) saranno usate per la messa in sicurezza della sentieristica.

E la parte boschiva?

Muro contro muro

Il sindaco Fabrizio Madeddu aveva spiegato di voler coinvolgere esperti dell'università prima di intervenire di nuovo: «Vogliamo evitare tagli troppo impattanti», aveva detto. Sempre Madeddu, lo scorso luglio, dopo un giorno di lavori aveva bloccato gli abbattimenti di alberi a Pixinortu: quelli effettuati avevano portato un gruppo nutrito di cittadini a costituire un comitato permanente a difesa del bosco. Il comitato negli ultimi mesi ha raccolto 1.100 firme e poche settimane fa c'è stato un incontro (a tratti acceso) tra amministrazione e comitato, come aveva raccontato il coordinatore Gian Luca Meloni.

«Siamo preoccupati»

Nonostante fosse sembrato che si delineasse una possibile intesa, dal comitato si dicono fortemente preoccupati: «L’amministrazione si appresta a ricominciare i lavori, volendo intervenire sul bosco nuovamente senza aver consultato prima l'università, come promesso e dichiarato negli incontri con il comitato. L'unica cosa che dichiara che non farà è l'intervento sul sottobosco. Non si può continuare ad andare avanti senza progettualità». Il sindaco chiude: «I lavori riguardano solo il caseggiato e il percorso. Il bosco non sarà toccato. I nostri intenti rimangono i medesimi, non è cambiato nulla».

